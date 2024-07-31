الثالث على الجمهورية بالثانوية الأزهرية من أصحاب البصيرة: طموحى أن أكون قارئا بالإذاعة

الشرقية - إيمان مهنى

فرحة عارمة عمت مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لتفوق الطالب علي مرسي في شهادة الثانوية الأزهرية وحصوله علي مركز الثالث مكفوفين بمجموعة 91.5%.

وأطلقت الزغاريد فرحة بـ " الشيخ علي" كما يلقبه الأهالي، نظر لحفظة القران الكريم و حصوله علي العديد من تكريمات و الجوائز كواحد من حفظة كتاب الله.

وقال الطالب علي مرسي، إنه اجتهد طوال العام الدراسي، كان لأسرته دورا كبيرا في دعمه لتحقيق هذا التفوق، مشيرا إلي انه كان لديه يقين بالله أنه سيكون ضمن قائمة الأوائل، وأنه كان لا ينام طوال الأيام الماضية، بسبب القلق، مؤكدا أنه فور سماع اسمه في المؤتمر الصحفي، أطلق صيحات الفرحة والحمد والشكر لله، مشيرا إلى أن طموحه أن أكون قارئا بالإذاعة.

وأشار إلي انه يطمح بالالتحاق بكلية الدعوة الإسلامية قسم اللغة الإنجليزية لنشر تعاليم الدين الصحيح لغير الناطقين باللغة العربية، وقارئ للقرآن الكريم.

بدموع الفرحة يقول مرسي أحمد موجه تربية رياضية، والد الطالب المتفوق، إنه حرص علي إلحاق أولاده الثلاثة علي وأحمد و ياسين بالأزهر الشريف، لتعلم أصول الدين الصحيح وحفظ القرآن، مضيفا أن نجله ملقب بالشيخ علي، منذ الطفوله لكونه حافظا لكتاب الله ولديه وازع ديني ويصلي بالاهالي، لافتا انه سيظل خلفه لتحقيق كل طموحاته.

وتكمل الام، انه كانت تراجع الدورس يوميا مع نجلها، بالإضافة الي الاعباء منزلية و التي كان يعاونها فيها نجلها احمد الطالب بالشهادة الإعدادية، من اجل التفرغ المذاكرة علي.

وأدرف محمد علي خال الطالب المتفوق، أنه يعتبر الشيخ علي بمثابة ابنه، وانه كان قلق علية اكثر من نجله الذي يدعي علي وطالب بنفس المعهد، لافتا ان نجله و نجل شقيقته، هو اصدقاء و اخوه وانه الحق نجله بالازهر ليكون رفيق الشيخ علي و علي دربه في التفوق و الايمان.



أسرة الطالب علي مرسي



الطالب علي مرسي واسرته



الطالب علي مرسي يقبل يد والده