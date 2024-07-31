البرهان يؤدى صلاة الجنازة على شهيدين فى هجوم بمنطقة جيبت بولاية البحر الأحمر

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أدي رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على الشهيدين العقيد مهندس عبد الرحمن حسن والمساعد مصعب علي أحمد، اللذين استشهدا اليوم في منطقة جبيت بولاية البحر الأحمر.



وقال مجلس السيادة الانتقالي - في بيان صحفي، اليوم الأربعاء "إن صلاة الجنازة كانت بحضور أعضاء من المجلس السيادي، وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية ولفيف من المواطنين".



وتم تشييع جثمان الشهيدين إلى مثواهم الأخير بمقابر السكة حديد في بورتسودان.