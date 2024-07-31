إعلام شمال سيناء والتحالف الوطنى يطلقان حملة "العمل الأهلى: الضلع الثالث للتنمية"

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدينة العريش في شمال سيناء اليوم انطلاق أولى فعاليات حملة "العمل الأهلي: الضلع الثالث للتنمية الشاملة"، التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي وانطلقت الحملة من على شاطئ العريش.

تهدف الحملة إلى دعم التطوع والعمل الأهلي التنموي وتعزيز جهود تنمية المجتمع، بحضور عدد كبير من المواطنين في العريش، وأعضاء التحالف بشمال سيناء، والنقابات المهنية، والمجالس القومية، والقيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية في شمال سيناء.



افتتح اللقاء الدكتور عبد الكريم الشاعر، أستاذ بكلية التربية جامعة العريش، و تحدث عن أهمية تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع ودور العمل التطوعي في دعم الآخرين.

وأكد الشاعر على ضرورة التكاتف وبناء المجتمع من خلال المؤسسات الاجتماعية.



من جانبها، أكدت مها عايش، نائبة رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بشمال سيناء، على الدور المنوط بالاتحاد في المرحلة المقبلة لدعم المجتمع.



وأشارت إلى أن الاتحاد سيساهم في الحملة ويدعم الجمعيات في أعمالها التطوعية.



وفي كلمة له، أكد الشيخ محمد عزام، إمام مسجد النصر بأوقاف شمال سيناء، أن التطوع هو عمل خيرى وأن القرآن الكريم يحث على التعاون ومساعدة الآخرين، مشيرًا إلى أن البر هو من خصال الخير.



من جانبه، شدد أحمد جمال، مدير مركز النيل للإعلام، على أهمية غرس ثقافة التطوع والتكافل والتعاون لدى النشء.



تم الإعلان عن مبادرة جديدة ضمن الحملة بعنوان "يوم للخدمة العامة: نظافة أجمل لبيئة أفضل"، بالتعاون بين جمعيات أهلية .