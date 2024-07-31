آخر ما كتبه إسماعيل الغول قبل ساعات من استشهاده أمام منزل هنية

وكالات

اسماعيل الغول .. يعد واحدا من الأسماء المعروفة لدى قناة الجزيرة، والذي استشهد إثر قصف إسرائيلي، اليوم الأربعاء، برفقة زميله المصور المرافق له رامي الريفي، في مدينة غزة أثناء تغطية إعلامية مرتبطة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال اسماعيل الغول، في آخر منشور عبر منصة إكس قبل ساعات من مقتله: "بأجواء حزينة يودع المخيم الرجل الوطني الكبير، من فوق أنقاض منزل رئيس حركة (حماس) إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".

وكان استشهد رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس اسماعيل هنية – صباح الأربعاء- في جريمة اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي، في العاصمة الإيرانية طهران.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية؛ فإن اغتيال هنية وقع حوالي الثانية من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (التاسعة والنصف بتوقيت غرينتش مساء الثلاثاء) مشيرة إلى أنه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران.





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