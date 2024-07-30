9 دول تطالب بمراجعة نتائج الانتخابات بعد فوز مادورو وعقد اجتماع عاجل

فاطمة شوقى

تطالب تسع دول فى أمريكا اللاتينية بـ"مراجعة كاملة" لنتائج الإنتخابات الرئاسية في فنزويلا التى تم عقدها الأحد الماضى فى فنزويلا ، وتؤكد على ضرورة وجود "مراقبين مستقلين لضمان احترام إرادة الشعب الفنزويلي الذي شارك بشكل كبير وسلمي في الانتخابات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الأمر.

وأعربت حكومات أوروجواي والأرجنتين وكوستاريكا والإكوادور وجواتيمالا وبنما وباراجواي وبيرو وجمهورية الدومينيكان في بيان مشترك عن قلقها العميق إزاء تطورات الانتخابات الرئاسية في فنزويلا ، ومن المقرر عقد اجتماع عاجل لمناقشة الأزمة الفنزويلية.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة خارجية حكومة باراجواي أن "عملية فرز الأصوات كان يجب أن تكون شفافة ويجب ألا تثير النتائج الشكوك".



وتعتبر الدول الموقعة أن تدخل منظمة الدول الأمريكية أمر حاسم لتسوية الوضع والحفاظ على الاستقرار الديمقراطي في المنطقة.

في هذه الأثناء، أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أنه سيؤجل اتخاذ القرار بشأن فنزويلا، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات جديدة، حتى يتم نشر جميع سجلات التصويت في الانتخابات التي أعلنت فيها السلطات فوز الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن الداخلي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن إدارة جو بايدن لديها "مخاوف جدية من أن النتائج المعلنة لا تعكس إرادة الشعب الفنزويلي".

ويعتقد المتحدث باسم الولايات المتحدة أنه "من الضروري للغاية أن يتم فرز كل صوت بشكل عادل وشفاف، وأن يقوم مسؤولو الانتخابات على الفور بتبادل المعلومات مع المعارضة والمراقبين المستقلين، وأن تنشر السلطات الانتخابية محاضر كاملة ومفصلة للأصوات".

وفقًا للمجلس الانتخابي الوطني (CNE)، حصل نيكولاس مادورو على 51.20% من الأصوات (5,150,092 مؤيدًا)، مقارنة بـ 44.2% من الأصوات لحامل لواء الأغلبية المعارضة، إدموندو جونزاليس أوروتيا (4,445.978 صوتًا). الذي أدان تزوير الانتخابات.

ومن ناحية أخرى، هنأت حكومات الصين وروسيا وإيران الزعيم الفنزويلي على الفوز الانتخابي، في حين دعا الزعماء الأوروبيون والدول الغربية الأخرى إلى الشفافية في عملية فرز الأصوات.

