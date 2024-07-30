3500 برميل يوميا.. كل ما تريد معرفته عن إنتاج البترول بموقع بدر-1

كتبت -مروة الغول

تستهدف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام في مصر والإسراع بوضع الآبار الجديدة على الإنتاج وتنميتها مع الالتزام الكامل بأخذ التدابير اللازمة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة حيث نجحت شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» إحدى شركات بموقع «بدر-1» التابع لها باستكمال مسيرة النجاح عن طريق استخدام التقنيات الحديثة بواسطه جهاز الحفر (EDC-56, 2500 HP) في تثقيب الطبقة الاستكشافية أبورواش G على عمق 3700 متر بمعدل إنتاج يومي 1150 برميل على Choke 28/64 من البئر «Bed 1-44» وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 3.5 مليون دولار ليصل إجمالي الإنتاج اليومي لموقع «بدر-1» إلى 3500 برميل يومياً.

وتتضمن أهم المعلومات الأتى:

1- الإنتاج اليومي تضاعف منذ تولي شركة «ويبكو» مسئولية إدارة وتشغيل «موقع بدر-1» بكوادرها المصرية الشابة.

2- منذ استلام الحقل عام 2014، حيثُ كان الإنتاج يتراوح في ذلك الوقت بمعدل إنتاج «700 - 800 برميل يومياً»، ليرتفع الإنتاج الآن ليصل إلى «3500 برميل يومياً » بعد دخول البئر Bed 1-44 على الإنتاج .

3- خطة تطوير طموحة للآبار الإستكشافية والتنموية التقييمية والاستفادة من البنية التحتية القائمة في موقع بدر -1 وتنميتها.

4- حيث سيتم حفر 3 آبار إستكشافية بالإضافة إلى حفر 6 آبار تنموية تقييمية خلال المرحلة القادمة .



