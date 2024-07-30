300 يوم من العدوان.. خسر العالم وعاشت غزة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " 300 يوم من العدوان.. خسر العالم وعاشت غزة.. أقنعة إسرائيل تتساقط مع استمرار النزيف الاقتصادى والعسكرى 3450 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.. و50 ألف شهيد ومفقود.. ملحمة دبلوماسية مصرية عابرة للحدود لوقف العدوان على غزة.. ارتباك البيت الأبيض فى ملف الحرب كبد الرئيس الأمريكى الكثير فى بروفة الاستطلاعات.. 40 ألف شهيد وصلوا إلى المستشفيات.. 16251 شهيدا من الأطفال.. 35 استشهدوا نتيجة المجاعة.. و11 ألف شهيدة من النساء.



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