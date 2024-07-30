3 مجازر للاحتلال الإسرائيلى فى غزة تسقط 37 شهيدا خلال 24 ساعة

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39400 شهيدا و90996 مصابا منذ أكتوبر الماضى.

قالت وزارة الصحة، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 37 شهيدا و73 مصابا.

كان نائب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة سكوت أندرسون، أكد التزام الوكالة الأممية بمواصلة تقديم المساعدة والدعم للنازحين في غزة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مخيم "بسمة أمل" الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة في دير البلح بقطاع غزة، والذي يأوي نحو 100 عائلة نازحة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد أندرسون، أهمية إعادة بناء المرافق الحيوية التي دمرتها الحرب في غزة، مشيرا إلى أن الزيارة لم تكن مجرد جولة عادية بين الخيام، بل كانت فرصة للاستماع إلى قصص مؤلمة وملهمة في الوقت نفسه، ومشاركة الأطفال لحظات من الفرح واللعب في خضم الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقال "إنه لأمر رائع حقا أن يجد بعض الأشخاص الأكثر ضعفا هنا في غزة – أولئك الذين يعانون من إعاقات – مكانا آمنا يحتمون فيه، هناك الكثير من العمل الذي يتطلب إنجازه بالنسبة للأشخاص الآخرين من ذوي الإعاقة، لذلك سنستمر في المضي قدما وتقديم المساعدة بقدر ما نستطيع".