13 مدينة إيطالية تعلن الطوارئ بسبب موجة الحر

فاطمة شوقى

تعانى إيطاليا من ارتفاع درجات الحرارة والتى وصلت إلى 40 درجة مئوية، حيث أعلنت 13 مدينة حالة الطوارئ ، بما فى ذلك روما وفلورنسا فى وسط البلاد، حسبما قالت صحيفة الجورنال.

وتحافظ بولونيا وبولزانو وبريشيا وفلورنسا وفروزينوني ولاتينا وميلانو ونابولي وباليرمو وبيروجيا ورييتي وروما وتورينو على أعلى مستوى من التأهب، والذى سيستمر في الأيام المقبلة، كما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية على موقعها الإلكترونى.



وأوضحت الصحيفة أن الإعصار المضاد "شارون" ذو الأصل الأفريقي "يغطي جزءا كبيرا من منطقة البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا منذ أسابيع "، حيث تؤدي قلة الأمطار والشمس الشديدة "إلى إبقاء درجات الحرارة عند مستويات عالية جدا وأعلى بكثير من المعدلات المناخية".



بالإضافة إلى روما وفلورنسا، ستصل مدن تيرني وفروزينوني إلى 40 رسمًا بيانيًا، بينما ستبقى ميلانو وتورينو والمدن الشمالية الأخرى في حالة تأهب عند 38، بينما في الجنوب يمكنك الوصول إلى القيم القصوى من 42-43 درجة.



وبعيدًا عن أن تنحسر الحرارة، ستظل الحرارة قائمة، بل وستزداد، في الأيام المقبلة، ليس فقط خلال النهار، بل أيضًا خلال الليل، حيث لن تنخفض درجات الحرارة الدنيا عن 20 درجة مئوية لعدة أيام.



ويشعر خبراء الأرصاد الجوية بالقلق بشكل خاص بشأن المدة النهائية لهذه الموجة الحارة، والتي من المتوقع أن تستمر طوال الأسبوع المقبل، وفي الواقع، من المتوقع "نبض إضافي للإعصار الأفريقي المضاد" اعتبارًا من 15 أغسطس، حيث تصل درجات الحرارة إلى 38-40 درجة، وحتى أعلى، في السهول الشمالية، في مناطق وسط توسكانا ولاتسيو وفي جزر صقلية وسردينيا (جنوبا).



وهناك مخاوف على كبار السن والأطفال والمرضى من ارتفاع درجات الحرارة ، وتوصى السلطات بشرب الكثير من الماء، وعدم الخروج خلال الساعات الأكثر حرارة في النهار، وارتداء ملابس خفيفة الملابس والحفاظ على برودة البيئات المنزلية.