وزير خارجية أمريكا: 5 ملايين دولار من أجل تعزيز قدرات القوات المسلحة الفلبينية

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ستقدم 5 ملايين دولار للفلبين من أجل تعزيز قدرات قواتها المسلحة .. مشيرا إلى أن المحادثات المستمرة بين الولايات المتحدة والفلبين أصبحت أقوى من أي وقت مضى بسبب الزخم في عدة مجالات.

وأعرب بلينكن خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء الخارجية والدفاع الأمريكيين والفلبينيين في مانيلا - :"عن سعادته للعودة إلى مانيلا خلال زيارته الثالثة كوزير خارجية، معربا عن تعازيه لضحايا الإعصار الأخير، وتقديم مساعدات بقيمة مليار دولار من أجل إغاثة المتضرريين"، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية.

وقال إن حضور الولايات المتحدة للاجتماع الوزاري “2+2” باليابان، يؤكد التزام الرئيس بايدن بمنطقة الهندي والهادئ، حيث وضع خارطة طريق من أجل تعزيز التعاون المشترك مع اليابان ولإطلاق شراكة ثلاثية الأطراف.

ورحب بالاتفاق والتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الصين والفلبين حول القيام بدوريات للإمدادات بشكل دوري بدون حوادث.

وأضاف :"نركز على علاقتنا الاقتصادية من أجل الأمن الشامل ولدينا شراكات في صناعات أساسية، كما أن الفلبين شريك ذو أولوية لنا في العمل على شبه الموصلات، ونركز على البنية التحتية الاقتصادية عبر ممر (لوزون) الاقتصادي من أجل ربط المراكز الاقتصادية عبر الاستثمارات والسكك الحديدية، كما نعمل على تحديث المرافئ وسنزيد من الاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن واشنطن تعمل من أجل تحديث القوات المسلحة الفلبينية وتعزيز الأمن السيبراني وأن تكون المنطقة حرة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل مع الفلبين لتأمين المساعدات الإنسانية وستخصص 128 مليون دولار للاستثمارات في المجال الدفاعي.ب