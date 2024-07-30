وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير منطقة الأهرامات

كتب محمد أسعد

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك بحضور يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف ورئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، وأشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم.

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية منطقة أهرامات الجيزة والتي تعد أيقونة السياحة المصرية وتمثل أحد عوامل الجذب الرئيسية للسائحين من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن مشروع تطوير الخدمات بها سيساهم في تحسين التجربة السياحية بها وجعلها أكثر جذباً.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير لشرح مفصل عما تم إنجازه وما هو جاري من أعمال تطوير بهذه المنطقة الأثرية ومنها تطوير بوابات الدخول الواقعة على طريق القاهرة الفيوم، والتي تتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي ستكون البوابات الرئيسية لدخول المنطقة عند افتتاح المشروع قريباً، والتعرف على مسار الدخول من هذه البوابات، وإقامة أسوار داخلية وخارجية للتأمين، ومظلات للزائرين، وأنظمة إضاءة حديثة لتسهيل عملية الدخول والخروج، بالإضافة إلى عملية تنظيم دخول الحافلات السياحية من هذه البوابات الجديدة والطاقة الاستيعابية المقدرة لساحات الانتظار المخصصة لها والتي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة، بما يضمن استيعابها للحافلات خلال أوقات الذروة بالموسم السياحي مما يساهم في جعل زيارة هذه المنطقة الأثرية أكثر يسراً.

وقد ثمّن الوزير ما تم إنجازه من أعمال كما وجه بضرورة تكاتف كافة الجهود والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل سرعة الانتهاء من تنفيذ ما تبقى من أعمال بمشروع التطوير وفقاً للتوقيتات المحددة وعلى أكمل وجه بما يتناسب مع القيمة والأهمية التاريخية والأثرية لهذه المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية.

ومشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة يتضمن أيضاً مركز لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وبوابات ذكية بتذاكر إلكترونية، وقاعات سينما، ومركز طبي، وعربات جولف، وأتوبيسات نقل كهربائية، لضمان سهولة نقل الزائرين من المصريين والسائحين، بالإضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها بتكلفة خاصة.