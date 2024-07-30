وزير الخارجية الهندى يعرب عن حزنه بشأن ضحايا الانهيارات الأرضية بولاية كيرالا

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أعرب وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار اليوم الثلاثاء عن شعوره بحالة من الحزن الشديد بشأن ضحايا حوادث الانهيارات الأرضية التى وقعت بمنطقة واياناد في ولاية كيرالا الساحلية الهندية وتسببت في مصرع مالا يقل عن 84 شخصا وإصابة حوالى 116 آخرين حسب أخر التقديرات.



وقال وزير الشئون الخارجية الهندي - في تدوينة نشرها علي صفحته بمنصة "إكس" فيما يتعلق بهذا الشأن - " إنني أشعر بحزن عميق بسبب فقدان أرواح بشرية من جراء الانهيارات الأرضية فى منطقة واياناد بولاية كيرالا ".. معربا عن تعاطفه مع عائلات ضحايا الانهيارات، وقدم لهم العزاء.



وذكرت وكالة الأنباء الهندية أن وزير الدولة الهندي جورج كوريان توجه إلى منطقة واياناد للاشراف على عمليات الاغاثة والانقاذ، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الوزراء ناريندا مودي، وأن قوات شبه عسكرية ومسئولى حكومة ولاية كيرالا ووكالات أخرى يشاركون في هذه العمليات.



وكان رئيس الوزراء الهندي قد أعرب في وقت سابق عن شعوره بالأسى بسبب ما حدث من جراء الانهيارات الأرضية في ولاية كيرالا ، وأعرب عن تعاطفه مع عائلات الضحايا وعن تمنياته بشفاء المصابين.



ومن جانبه ، ذكر مكتب رئيس وزراء الولاية " بنراي فيجايان " أن رئيس وزراء الولاية طلب من البحرية الهندية إرسال فريق من قاعدة إيجيمالا البحرية للمساعدة فى عمليات الانقاذ، وأنه تمت أيضا تعبئة قوات من الجيش والسلاح الجوي للمساعدة في عمليات الانقاذ ، وأن مسئولين من حكومة الولاية ووكالات أخرى وصلوا إلى المنطقة المنكوبة لتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الانهيارات الأرضية ولتنسيق الاجراءات لمواجهة آثار هذه الكارثة ، وأشار المكتب إلى أن حكومة ولاية كيرالا أعلنت حالة الحداد الرسمي في الولاية اليوم وغدا.