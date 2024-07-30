وزير الخارجية الأمريكى: حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا تهدف لتعزيز قدراتها

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حزمة المساعدات الجديدة الكبيرة من الأسلحة والمعدات المطلوبة المخصصة لأوكرانيا من شأنها أن تعزز دفاعات أوكرانيا الجوية وتعزز قدراتها عبر خطوط المواجهة.

وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، والتي سيتم توفيرها بموجب سلطة الانسحاب الرئاسية، تتضمن اعتراضات دفاع جوي وذخيرة مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات وأسلحة صغيرة ومعدات هدم وقطع غيار ومعدات مساعدة وخدمات وتدريب ونقل.

وأضاف أن واشنطن ترسل هذه الحزمة من الأسلحة والمعدات المطلوبة إلى أوكرانيا بشكل عاجل لدعم قواتها العسكرية في دفاعها ضد هجوم روسيا، قائلا إن هذه هي حزمة المساعدات الأمنية التاسعة التي أذن بها الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدة أوكرانيا منذ توقيع قانون المخصصات الأمنية التكميلية لأوكرانيا.

وأكد أنه سيتم نشر هذه المساعدة الجديدة في أسرع وقت ممكن لتعزيز دفاع أوكرانيا عن أراضيها وشعبها، قائلا: "كما أوضح بايدن، ستواصل الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي شكلناه الوقوف إلى جانب أوكرانيا".