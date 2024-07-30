مياه الأقصر: تدشين بئرين جديدين لوحدات الترشيح بمحطة الصعايدة بالزينية

الأقصر - أحمد مرعى

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الثلاثاء، إشارة البدء لدخول الخدمة لعدد 2 بئر شاطئى، ضمن وحدات الترشيح الطبيعى بمحطة مياه الصعايدة بالزينية شمال الأقصر.

وجاء ذلك أثناء استقبال اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الدكتور رفعت عبد الوهاب استشارى البحوث والتطوير بالشركة القابضة ورئيس مشروعات الترشيح الطبيعى، ووفد UN HABTAT الممول للمشروع، حيث بدء تدشين وتشغيل آبار RBF للترشيح الطبيعى، لتصبح عددها 8 آبار شاطئية طاقتها 21م3 /يوم والتى تعتمد على الترشيح المباشر من ضفاف الأنهار.

فيما استقبلت شركة مياه الأقصر، زيارة وفد جامعة النيل الدولية، وذلك فى إطار تعزيز التعاون والفهم العلمى والتعرف على الجهود الكبيرة التى تقوم بها الشركات فى مجال معالجة الصرف الصحى.

وإستقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر برئاسة اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور رفعت عبد الوهاب إستشارى البحوث والتطوير بالشركة القابضة ورئيس مشروعات الترشيح الطبيعى، وفد أعضاء هئية التدريس وطلاب الدراسات العليا بجامعة النيل الدولية، حيث تم عقد إجتماع بهدف التعرف على أنشطة الشركة فى مجال معالجة الصرف الصحى وعرض مراحل تطور الغابات الشجرية بالأقصر، كما تمت زيارة ميدانية لمشروع الصرف الصحى والغابات الشجرية بالحبيل والتعرف على الزراعات الموجوده بالغابات.