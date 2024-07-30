مفيد للصحة والحالة النفسية.. أشجار الليمون تزين مزارع المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تنتشر زراعة أشجار الليمون بمحافظة المنيا، فى قرى الظهير الصحراوى بشكل كبير، خاصة فى السنوات الماضية، نظرا لفوائده الكثيرة، كما أنه محصول غير مكلف فى زراعته، ويتحمل درجات الحرارة، وعمره فى الارض طويل، ويطرح ثماره بعد مرور عام من زراعته، وفوائده الصحية كثيرة، كما أن إنتاج الشجرة الواحدة يصل بين 300إلى 400كيلو، وثماره تنضج فى فصل الصيف ويتم جمعه على مراحل.

قال بشيوى فريد أحد المزارعين، إن أغلب المزارعين يزرعون أشجار الليمون بين الزراعات، خاصة فى زراعة التين والفول الصويا، وهو من الأشجار المعمرة فى الأرض، ويصل إنتاج الشجرة الواحدة، بين 300 إلى 400 كيلو فى الطرح الواحد، كما أنه محصول غير مكلف تماما فهو يروى مع الزرع، ويتم تسميده من خلال سحب السماد من المياه.

وأضاف بيشوى قائلا إن فوائد الليمون الصحية كثيرة جدا، ويفضله أهالى المنيا، كما أنه موجود على كل سفرة، وتحرص ربات المنازل على وجوده دائما فى المنزل، ومن بين فوائده أنه يعمل كمهدئ للأعصاب، كما أن قشر الليمون يستخدم كعلاج لبعض الأمراض الصدرية مثل الكحة، كما تسخدمه بعض الفتيات فى ترطيب البشرة.

وأستطرد قائلا إن أغلب المناطق التى يزرع فيها الليمون هى المناطق الصحراوية، حيث تنتشر زراعته فى محافظة المنيا فى قرى الظهير الصحراوى، كما ينتشر ايضا على جانبى الترع، وعلى ضفاف نهر النيل، حيث يحرص المزارعون على زراعته سواء للإستخدام الشخصى، أو لأعمال الببع والتجارة.

بينما قال مدحت شكرى أحد المزارعين، إنه نظرا للفوائد الكثيرة لليمون حرصت المحافظة على زراعته ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، حيث يزرع على جانبى الطرق، فهو من المحاصيل التى تدر دخلال للمزارعين بشكل كبير، دون الحاجة إلى التسميد او المتابعة المستمرة مثل باقى الزروع التى تحتاج إلى رعاية فائقه، وتعد قرى طوخ الخيل وقرى 1و2 وغيرها من قرى الظهير الصحروى الأكثر حرصا على زراعة محصول الليمون.

وقد ذكرت العديد من الدراسات فوائد كثيرة لليمون ومنها أنه مفيد لصحة القلب والشرايين، علاج الندوب والعلامات مفيد للكلى، كذلك يكافح أمراض الجهاز التنفسى، وغيرها من الفوائد التى تنتج عن الليمون.



اشجار الليمون تزين مزارع المنيا (1)



اشجار الليمون تزين مزارع المنيا (2)



اشجار الليمون تزين مزارع المنيا (3)



اشجار الليمون تزين مزارع المنيا (4)



اشجار الليمون تزين مزارع المنيا (5)