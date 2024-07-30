اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 08:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 24 شخصا جراء انهيارات أرضية فى الهند

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 08:36 ص
مصرع 24 شخصا جراء انهيارات أرضية فى الهند انهيارات أرضية - أرشيفية
أ ش أ

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لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم إثر وقوع ثلاثة انهيارات أرضية ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة "واياناد" في ولاية "كيرلا" الهندية خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن هناك مخاوف من محاصرة المئات من الأشخاص تحت الأنقاض في أعقاب وقوع الانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن العديد من الوكالات والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تشارك في عمليات البحث والإنقاذ بالمناطق الجبلية.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" تقديم تعويضات مالية لعائلات الضحايا، وأكد خلال اتصال مع رئيس وزراء الولاية "بينارآيي فيجين" ضرورة تقديم الدعم والمساعدات اللازمة للمتضررين.







الهند

انهيارات ارضية

واياناد

امطار




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