مصرع وفقدان 7 أشخاص إثر أمطار غزيرة فى وسط الصين

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أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة هونان بوسط الصين أنه تم تأكيد مصرع أربعة أشخاص وأن ثلاثة آخرين في عداد المفقودين حتى أمس الاثنين، إذ شهدت مدينة تسيشينغ في المقاطعة أمطارا غزيرة خلال الأيام الأربعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الثلاثاء عن مقر مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في مدينة تسيشينغ الصينية قولها "إن المدينة شهدت منسوبا قياسيا لهطول الأمطار منذ يوم الجمعة الماضي بسبب تأثير الإعصار "غايمي"، حيث تجاوز منسوب هطول الأمطار خلال 24 ساعة 645 مليمترا في أحد الأماكن".

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن الوفيات والمفقودين من أربع قرى في بلدة تشومنسي وبلدة باميانشان لقومية ياو التابعتين للمدينة.

وأدت الأمطار إلى تدمير أو إلحاق أضرار بمساكن 867 أسرة في المدينة وتسببت في 1345 حالة من انهيارات الطرق.

ومن جانبهم، قال مسؤولون إن الاتصالات مع العديد من القرى غير مستقرة، ما يصعب تحديث المعلومات في الوقت المناسب بشأن الأوضاع.