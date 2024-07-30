مصرع شابين غرقا ببحيرة وادى الريان بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي شابان مصرعهما غرقا ببحيرة وادي الريان بمحافظة الفيوم، وتم إنتشال جثتيهما ونقلهما الي مشرحة مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بغرق شابين بالبحيرة الأولي بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة الشابين وهما فهد إبراهيم حمدان 29 سنة مقيم بنزلة السمان بالقاهوة، ومصطفي فاروق علي 35 سنة مقيم بنزلة السمان بالقاهرة، وتبين أنهما كانا يتنزهان بمياه البحيرة وتعرضا للغرق، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.