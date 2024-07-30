مسئول يمني: الحوثي حول أراضي بلادنا إلى حلبة للصراعات والحروب

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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى مُعَمَّر الإرياني، أن عناصر الحوثي أداة لتدمير اليمن واقتصاده ومقدراته، وتقويض أمنه واستقراره، وتحويل أراضيه إلى حِلْبَة للصراعات والحروب العبثية، وساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الإرياني قوله "إن عناصر الحوثي تعاملت مع الخسائر الكارثية التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء غارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على ميناء مدينة الحديدة، بنوع من اللامبالاة واللامسؤولية رغم أن تلك الغارات الجوية أدت إلى تدمير وتضرر غالبية المباني والمرافق والمعدات والآليات والبنية التحتية في ميناء الحديدة والمنشآت النفطية في الميناء، والتي استغرق بناؤها عشرات السنوات وكلفت الخزينة العامة للدولة مئات الملايين من الدولارات وكل هذه الخسائر من مقدرات الشعب اليمني، وأن إعادة بناء ما تم تدميره سيستغرق عقود من الزمن.



ودعا الوزير الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته وفي المقدمة القاطنين في مناطق سيطرة الحوثي، أن يدركوا أن اليمن تخسر كل يوم واقتصاده ومنشآته تدمر، وأن الميلشيا لا تحمل أي مشروع للبناء والتنمية والأعمار، وأنها لا تجيد سوى تفجير الحروب والقتل والهدم والتخريب وإفقار وتجويع اليمنيين، وأن استعادة اليمن لعافيته وأمنه واستقراره مرهون برحيل هذه العصابة الإجرامية، على حد قوله.