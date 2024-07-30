مسؤول أممى يؤكد التزام الأونروا بمواصلة تقديم المساعدة والدعم للنازحين بغزة

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أكد نائب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة سكوت أندرسون، التزام الوكالة الأممية بمواصلة تقديم المساعدة والدعم للنازحين في غزة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مخيم "بسمة أمل" الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة في دير البلح بقطاع غزة، والذي يأوي نحو 100 عائلة نازحة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد أندرسون، أهمية إعادة بناء المرافق الحيوية التي دمرتها الحرب في غزة، مشيرا إلى أن الزيارة لم تكن مجرد جولة عادية بين الخيام، بل كانت فرصة للاستماع إلى قصص مؤلمة وملهمة في الوقت نفسه، ومشاركة الأطفال لحظات من الفرح واللعب في خضم الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقال "إنه لأمر رائع حقا أن يجد بعض الأشخاص الأكثر ضعفا هنا في غزة – أولئك الذين يعانون من إعاقات – مكانا آمنا يحتمون فيه، هناك الكثير من العمل الذي يتطلب إنجازه بالنسبة للأشخاص الآخرين من ذوي الإعاقة، لذلك سنستمر في المضي قدما وتقديم المساعدة بقدر ما نستطيع".

من جهته، رحب مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، بزيارة أندرسون، مشيدا بجهود وكالة الأونروا في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين.. قائلا: "كما تعلمون فإن الأمم المتحدة هي المؤسسة الأساسية التي تقدم الخدمات لشعبنا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، ونؤكد مرة أخرى على خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة، هناك معاناة معقدة ومركبة، ولكن من خلال هذه الشراكة التي انعقدت بين ثلاث مؤسسات – الهلال الأحمر الفلسطيني والإغاثة الزراعية وجمعية أطفالنا – تمكنا أن نقيم أول مركز إيواء للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأعرب الشوا، عن تمنياته بحدوث وقف إطلاق النار قريبا، مضيفا: "نحن بانتظار هذه اللحظة كي نتمكن من العودة إلى بيوتنا وأهلنا في غزة وأن تنتهي هذه المأساة".