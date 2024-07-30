مدير "تعليم دمياط" يجتمع بمديرى الإدارات التعليمية ومسئولى المراحل التعليمية

دمياط معتز الشربيني

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا عبر برنامج الزوم مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية‏ ومديري المراحل والتناسيق المختلفة والمتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان، اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث كافة الاستعدادات والضوابط لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد "وكيل الوزارة" علي عدد من النقاط الهامة والرئيسية التي من شأنها تحقيق استقرار وانتظام العمل و العملية التعليمية داخل جميع المدارس، وإعادة تدوير الموارد البشرية والإدارية.

وشدد "وكيل الوزارة" علي تحقيق الانضباط الإداري بجميع المنشآت التعليمية وسرعة الإنتهاء من البت في طلبات النقل والندب للمعلمين والعمل علي سرعة الإنتهاء من مشاكل المعلمين، مؤكدا أن الندب وإعادة التوزيع داخل الإدارة من مهام الإدارة التعليمية وليس من مهام المديرية

ووجه "وكيل الوزارة" بالعمل علي تفعيل مبادرة "اجازتك في مدرستك _ ألعب اتعلم" لتفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وممارسة الأنشطة بالإضافة إلي مبادرة مشاركة الطلاب وأولياء الأمور في أعمال الصيانة البسيطة والإستفادة من إعادة تدوير الرواكد الحديدية والخشبية لتقليل التكلفة، بالإضافة إلي العمل علي نقل الدروس الخصوصية الي المدرسة وتفعيل مبادرة ساعة خير بجميع المدارس، مؤكدا علي استثمار كافة الموارد البشرية والمادية بالمدارس.

وطالب "وكيل الوزارة" كافة القيادات التعليمية بالمحافظة بالعمل علي راحة العاملين، مؤكدا انها من أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وسرعة الانتهاء من صرف جميع حقوق العاملين ومتابعة صرف رصيد الإجازات وصرف فروق الأساسي.

وأكد "وكيل الوزارة" أن كل تطوير مستهدف في العملية التعليمية يرتبط في الأساس بالمعلم بإعتباره عنصرًا أساسيًا في مسيرة النهوض بالتعليم مطالبا بضرورة تذليل كافة المعوقات للمعلمين وتلبية وسرعة الإستجابة لكافة مطالبهم بالإلتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية، مؤكدًا حرص السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وا.د ايمن الشهابي محافظ دمياط على متابعة سير العملية التعليمية والعمل المستمر على خدمة العملية التعليمة من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.

وشدد "وكيل الوزارة" علي المتابعة المستمرة علي عوامل الأمان بالمدارس من أبواب ونوافذ و فصول دراسية ووسائل الأمان كطفايات الحريق وخزانات المياه وأسوار المدرسة وتقليم الأشجار والإنتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بالإضافة إلي متابعة موقف الأثاث المدرسي من حيث الصلاحية وإستبعاد الرواكد من الممرات وأفنية المدارس وجاهزية المعامل وتفعيل العمل بها .