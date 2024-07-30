محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير المسرح المكشوف والحديقة بمدينة الطور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قام الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية اليوم الثلاثاء بطور سيناء بتفقد حديقة المسرح المكشوف، وحديقة 36 وحدة سكنية بحي الزهور، إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، وذلك بهدف توفير مناطق ترفيهية ومتنفسا لمواطني المدينة وخلال التفقد وجه المحافظ بتلافي بعض الملاحظات مما يخدم مصلحة المواطن وزائري الحديقة وتسريع وتيرة العمل لافتتاح المشروع في الوقت المخطط له في أغسطس القادم.

جدير بالذكر أن حديقة 36 وحدة تبلغ مساحتها 8 آلاف متر مسطح، وتبلغ مساحة حديقة المسرح المكشوف تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مسطح وتضم الحديقتين ساحة انتظار، برجولات خشبية، بلاطات الإنترلوك، منطقة ألعاب الأطفال، منطقة زراعات خضراء، عدد (2) محل بكل حديقة.



ويعتبر هذا المشروع ضمن جهود المحافظة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهي أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.





وخلال الجولة تفقد محافظ جنوب سيناء أعمال تطوير ورفع كفاءة المسرح المكشوف بالمدينة بتمويل من وزارة الثقافة ليكون منارة حضارية ثقافية، لإقامة الحفلات المتنوعة على هذا المسرح خلال الموسم الصيفي، ليصبح أحد صروح الثقافة الكبرى على أرض المحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح وافي عن تطوير المسرح المكشوف، والبالغ مساحته 10.500 آلاف متر مربع، وتتضمن أعمال التطوير إضافة غرف ومباني ليصبح مسرح متكامل يضم فنون شعبية وتشكيلية، ومكتبة أطفال، و نوادي تكنولوجيا، وقاعات متعددة الأغراض، ومكتبات عامة.

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل مع الحفاظ علي جودة في التنفيذ ومراجعة أعمال الحماية المدنية والحريق مع الجهات المختصة.