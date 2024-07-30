محافظ المنيا: ندرس نقل المواقف العشوائية من داخل الكتل السكنية لأطراف المدن

المنيا – حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا أنه لن يدير ظهره للمشكلات والقضايا التى تهم المواطنين، وأن ملف المواصلات ووسائل النقل الداخلى فى المحافظة واحد من الملفات الأكثر تاثيرًا وإلحاحًا للتدخل فى حلها وبشكل سريع حتى يشعر المواطنون بتحسن ملموس على حياتهم اليومية، لافتًا إلى أنه كشف خلال متابعته الميدانية وزياراته التفقدية التى يقوم بها بين المراكز وجود عربات ربع نقل تستخدم فى نقل المواطنين من سكان بعض القرى والمدن مما يعرض حياتهم للخطر.

وأشار المحافظ، إلى أنه تجنبا لتعرض حياة المواطنين للخطر وتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة تليق بأهالى عروس الصعيد، تم فتح باب الترخيص لـ" 473 ميكروباص أجرة" 14 راكبًا بديل السيارات ربع نقل، وذلك من خلال منظومة عمل تبدأ بمدينة المنيا على مرحلتين يليها مركز ملوى وسمالوط.

وفى سياق متصل، قال اللواء كدوانى، إنه يتم حاليا دراسة إمكانية نقل المواقف العشوائية من داخل الكتل السكنية إلى أطراف المدن بما يحقق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات، وتوفير بيئة حضارية خالية من الملوثات السمعية والبصرية بين التكتلات السكنية، موجهًا رؤساء المراكز والجهات المعنية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقى التاكسى وجميع وسائل النقل الجماعى بجميع مدن ومراكز المحافظة، للتصدى لأى محاولات استغلال السائقين لقرار زيادة أسعار الوقود فى رفع تعريفة الركوب بصورة مبالغ فيها، وعدم الالتزام بالتعريفة المقررة، موجهًا رؤساء المراكز بوضع دراسة لفتح باب للترخيص الجديد لسيارات السرفيس والتاكسى وفق تعداد كل مركز واحتياجه بالعدد الذى يغطى نسبة العجز.