اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 01:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم ونائبه يتفقدان سير العمل بالمستشفى العام

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 12:57 م
محافظ الفيوم ونائبه يتفقدان سير العمل بالمستشفى العام جانب من الجوله
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، سير العمل بمستشفى الفيوم العام، للوقوف على مدى انتظام سير العمل بالمستشفى، والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، ومدى انتظام الأطقم الطبية، وتوافر الأدوية. 

خلال الجولة، تفقد محافظ الفيوم، قسم الاستقبال والطوارئ، والأشعة، وعدداً من العيادات، واستمع لمشكلات عدد من المرضى وذويهم ووجه بسرعة حلها، حفاظاً على سلامتهم وتخفيفاً من معاناتهم، كما ناقش مسئولي المستشفى حول مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ.

كما وجه محافظ الفيوم، مدير مستشفى الفيوم العام، بالحرص على أعمال النظافة العامة بالمستشفى، وزيادة عدد أفراد الأمن وموظفي خدمة المواطنين، لتوجيه المرضى وذويهم إلى العيادات والأقسام المختلفة، بهدف التيسير عليهم، مشدداً على المراجعة المستمرة لنوبتجيات الأطقم الطبية لتوفير خدمة طبية لائقة للمترددين على المستشفى.

 







مستشفيات الفيوم

وزارة الصحة

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة