محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق الشين - قطور

الغربية محمد طارق

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، استمرار الأعمال بطريق الشين قطور، المحور المروري الذي يربط بين مركز و مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم، والذي تقوم بتنفيذه مديرية الطرق والنقل بالغربية، حيث يتم استمرار أعمال فرد وتشغيل طبقة السن النهائية بالطريق.

وشدد المحافظ، خلال متابعته على زيادة الجهود وتكثيف العمل على مدار الساعة لإنهاء أعمال رصف طريق "الشين - قطور" في أسرع وقت، إستجابة لمطالب الأهالي بعد معناتهم الطويلة بسبب سوء الحالة الفنية للطريق لتسهيل النقل والانتقال لأهالي قطور بين المركز والقرى والعزب .

وأشار المحافظ إلي أن رصف طريق الشين قطور اتي نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات .