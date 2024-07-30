محافظ الغربية يتابع أعمال تمهيد كوبرى المعاهدة أمام موقف السنطة - طنطا

الغربية مصطفى عادل

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال تمهيد كوبرى المعاهدة امام موقف السنطة طنطا، والذي تقوم بتنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن أعمال عملية رفع كفاءة وإعادة رصف طريق طنطا السنطة زفتى بطول 3.5 كيلو متر والمخطط لنهوها في شهر ديسمبر 2024.

وأكد الجندي على حرص المحافظة على المتابعة المستمرة والتأكيد على أعمال الصيانة الدورية للطرق والكباري للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، تابع محافظ الغربية تركيب بلدورات الأرصفة بشارع سكة زفتى بحي ثان المحلة وأعمال الرصف والتطوير الجارية بالشارع بطول 1 كم و متوسط عرض 12م، بداية من نعمان الأعصر وحتى كورنيش بحر شبين، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ خلال جولته مساء امس بسرعة الانتهاء من رصف لشارع لإظهار المحلة بالشكل الجمالي والحضاري الذى يليق بها و يلقى استحسان أبناء قلعة الصناعة المصرية والمترددين عليها.