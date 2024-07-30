محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع المصالح الحكومية بديرب نجم

الشرقية - إيمان مهنى

أجري المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جولة تفقدية بمركز ومدينة ديرب نجم لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال إنشاء مجمع المصالح الحكومية والمُقام على مساحة 580 م بغرض ضم المصالح والمكاتب الحكومية في مكان واحد لتوفير الوقت والجهد على المواطنين لإنهاء مصالحهم دون تحمل مشقة وأعباء التنقل من مكان لآخر للحصول على الخدمة .

تعرف المحافظ من أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم عن مكونات المجمع، وتمت الإشارة إلى أن مجمع المصالح الحكومية مكون من بدروم و5 أدوار علوية لتقديم الخدمات الحكومية من (سجل مدني مطور - سجل تجاري – تصاريح عمل – مكتب توثيق خارجية – وحدة جوازات – مكاتب صحة أول وثان – تموين - مكاتب خاصة بمجلس المدينة) ، وذلك بتكلفة إجمالية 11 مليون و780 ألف جنيه.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاعات الكهرباء لسرعة إنهاء توصيل المرافق للمجمع والاستفادة منه في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المركز.

رافق المحافظ في الجولة المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، وعدد من نواب البرلمان.