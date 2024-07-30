اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 04:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام لـ245 درجة

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 03:20 م
محافظ الدقهلية يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام لـ245 درجة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء على تخفيض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام ، للعام الدراسى 2025/2024 لمجموع 245 درجة  للحاصلين على الشهادة الإعدادية .

وقال " المحافظ " إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة ، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين ، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا .
كما قال اللواء "مرزوق" كل التوفيق لأبنائنا الطلاب الذين اجتازوا الشهادة الإعدادية متمنياً لهم مستقبل مشرق.







الدقهلية

محافظ الدقهلية

تعليم الدقهلية

درجات القلوب بالثانوي

تنسيق الثانوي العام

خفض درجات القبول بالثانوي العام




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة