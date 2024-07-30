محافظ الدقهلية يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام لـ245 درجة

الدقهلية شريف الديب

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء على تخفيض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام ، للعام الدراسى 2025/2024 لمجموع 245 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية .

وقال " المحافظ " إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة ، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين ، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا .

كما قال اللواء "مرزوق" كل التوفيق لأبنائنا الطلاب الذين اجتازوا الشهادة الإعدادية متمنياً لهم مستقبل مشرق.