محافظ الأقصر يتابع الخدمات وتجميل كورنيش النيل والممشى السياحى

الأقصر - أحمد مرعى

حرص المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، على الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بكورنيش النيل والممشى السياحي للمواطنين، حيث رافقه خلال الجولة اللواء علي الشرابي رئيس المدينة.

وتابع المحافظ منظومة العمل الخاصة بمنطقة الممشى السياحى، والتي تشرف عليها إحدى الشركات، واطمأن على سير منظومة العمل بالممشي على أكمل وجه ، مشددا على الأجهزة التنفيذية التابعة لمدينة الأقصر بالتواجد الميداني وسرعة التعامل الفوري مع أية متطلبات أولا بأول، مؤكدا أن الممشى السياحى والكورنيش من أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين وليكون لأبناء المحافظة متنفس حضاري ، فضلا عن كونه موردا استثماريا واعدا.

وخلال الجولة التفقدية شدد المحافظ على مدير الإدارة العامة للحدائق البساتين، بالاهتمام برعاية وزيادة المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى للحد من التلوث البيئى، نظراً لكونه متنفس طبيعى للمواطنين، يأتي ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة.

كما أشاد المهندس عبد المطلب عمارة، بأعمال النظافة والتجميل بالممشى، ووجه بإستمرارية الحفاظ علي مستوى النظافة ورفع كفاءة مستوي الإنارة ، ومدى الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، لظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق.

وفي ختام الجولة التقى المحافظ ببعض المواطنين وإستمع إلى شكواهم موجها الجهات المنوطة بدراستها وإيجاد آليات لحلها في أسرع وقت، شارك في الجولة أيمن حسين رئيس حي وسط،الدكتور ياسر الصاوي مدير الإداره العامه للحدائق والبساتين، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.