محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع": نسعى لتحويل كورنيش النيل بإسنا وأرمنت لتحفة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، عن خطط دعم مدينتي إسنا وأرمنت عقب سلسلة الجولات التي قادها في تلك المدن لمتابعة تطويرها وتجميلها أمام المواطنين والسائحين في جنوب وغرب المحافظة، حيث أكد على البدء في خطط لتطوير كورنيش النيل في المدينتين ليضاهى كورنيش مدينة الأقصر المتميز.



وأكد محافظ الأقصر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه عقب زيارته لمدينة إسنا مؤخراً وبحث كافة متطلباتها، قرر البدء في تجهيز خطة تطوير كاملة له في منطقة معبد إسنا وطرق المزارات الأثرية والتاريخية وكالة الجداوى والمرسي والممشي والكورنيش، موضحاً إنه بجانب عمل شركة تكوين ففي مثلث إسنا، توجد رؤية عامة لتطوير المدينة بأكلمها، ويجرى وضع مخطط استشاري سيعرض عليه لتطوير منطقة الكورنيش والممشي في مدينة إسنا ليصبح بعظمة كورنيش مدينة الأقصر في القريب العاجل، وفور إعتماده سيتم تنفيذه فوراً وعمل افتتاح يليق بأهل إسنا.



ويضيف المهندس عبد المطلب عمارة، إنه بالنسبة للطرق في مدينة إسنا فتم الإنتهاء من الغاز في عدد من المواقع، وأصدرت تعليمات فورية بالنزول والعمل في تمهيد ورصف الطرق خصوصاً أمام مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وبالنسبة لمدينة أرمنت فهى أيضاً تحتاج لإستكمال خطط تطوير وتجميل كورنيش النيل في غرب المحافظة ليضاهى كورنيش مدينة الأقصر، موضحاً إنه في المدينة إنتهت غالبية الأعمال في البنية التحتية بقرى حياة كريمة، واجتمع مع مسئولي الغاز لحل كافة المعوقات وقريباً سيحتفل الأهالى بدخول الغاز وافتتاحه في 30 أغسطس المقبل.



ومن الجدير بالذكر إنه يتم العمل حالياً في مشروع كورنيش البر الغربى الذي يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشي أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضاً متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات إنتظار للأتوبيسات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشى زجاجي داخل النيل بطول 35 متر، وتطوير الممشى الرئيسي بطول 500 متر، كما سيتم إنشاء عدد 2 مطعم ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح 154 م2 وعدد 9 بازارات سياحية.

