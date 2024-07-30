محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق أحد المطاعم ويشكل لجنة لمعاينة الأضرار.. صور

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، موقع الحريق الذى نشب بأحد المطاعم بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز، حيث أسفر عن إصابة عدد من الحالات، وتم نقلهم إلى مستشفى الايمان العام.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بنشوب حريق بأحد المطاعم بمنطقة شركة فريال بحي شرق مدينة أسيوط بسبب إنفجار أسطوانة بوتاجاز ووجود مصابين وتم توجيه الحماية المدنية والاسعاف لموقع الحريق.

انتقل المحافظ إلى موقع الحادث برفقه اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأمر بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي شرق وكلية الهندسة بجامعة أسيوط لحصر الأضرار والتلفيات في العقارات والمحلات المجاورة للمطعم، كما وجه مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بصرف الاعانات العاجلة المقررة للمستحقين المتضررين من الحادث.

كما توجه المحافظ إلى مستشفى الإيمان العام لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث أعرب عن خالص دعواته للمصابين بالشفاء العاجل، ووجه الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والدكتور أدهم طلعت مدير المستشفى بتوفير أقصى الرعاية الصحية للمصابين وكافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة وحسن معاملة الأهالي وطمأنتهم على ذويهم مكلفاً وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة مالية عاجلة والتعويض اللازم للمصابين، مؤكداً على متابعته حالاتهم الصحية أولاً بأول حتى يتماثلون للشفاء ويعودون إلى منازلهم.

هذا وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني، واتخذت الوحدة المحلية لحي شرق كافة الإجراءات اللازمة، للبدء فى إزالة آثار الحريق، وجاري رفع المخلفات، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن العقارات المجاورة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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