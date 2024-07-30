مجموعة طلعت مصطفى تحقق 390 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال سبعة أشهر

سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات غير مسبوقة بقيمة 390 مليار جنيه بما يعادل 8.1 مليار دولار أمريكي حتى 29 يوليو ٢٠٢٤ وذلك مقارنة بحوالي 60 مليار جنيه مبيعات تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي وهي زيادة تمثل سبعة أضعاف ما تحقق خلال العام الماضي.

وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة المصرية إن مشروع ساوثميد المقام في الساحل الشمالي حقق مبيعات قياسية بقيمة 251 مليار جنيه مصري ما يعادل 5.2 مليار دولار أمريكي في أقل من شهر منذ فتح باب البيع مما جعل مجموعة طلعت مصطفى أسرع وأكبر شركة تحقيقا للمبيعات في مشروع واحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيما حقق مشروع بنان الذي تم إطلاقه مؤخرا في المملكة العربية السعودية مبيعات غير مسبوقة بقيمة تقدر بحوالي 42 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو هذا العام متفوقا على مستهدفات مبيعات السنة الأولى.

وتوقعت المجموعة أن ترفع مبيعاتها لهذا العام من مجمل الأرباح قبل الضرائب بحوالي 45 مليار جنيه مصري خلال الأربع إلى خمس سنوات القادمة، بينما حققت المجموعة 30 مليار جنيه مصري من الأرباح قبل الضرائب خلال 2023 من المبيعات التي بلغت 145 مليار جنيه بنهاية العام .

وأوضحت أن هذه المبيعات ستدفع ربحية المجموعة والعائد على حقوق الملكية لمستويات غير مسبوقة في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن ما تحقق في مشروع ساوثميد يعد إنجاز مذهل وغير مسبوق في تاريخ مصر أو أي مشروع عقاري آخر على مستوى العالم . وأكدت المجموعة أن العام 2024 يعد عاما استثنائيا حتى الآن، بعدما أعاد تشكيل المجموعة كلاعب إقليمي في قطاع العقارات.

وعززت المشروعات الأخيرة من صادرات العقار ودفع دخل المجموعة بالعملات الأجنبية لمستويات كبيرة وساهم فى ذلك أيضا عائدات النقد الأجنبي من قطاع الفنادق والذي يضم نحو 3500 غرفة تشغيلية في مصر، وسيرتفع إلى 5000 غرفة قريبا ، حيث من المتوقع أن يولد أكثر من 300 مليون دولار إيرادات مجمعة.

واعتبرت المجموعة أن الزخم القوي في المبيعات الذي حدث خلال العام 2024 بمثابة شهادة قوية على قوة واعتراف علامتها التجارية الممتازة وسجلها المتين بين قاعدة عملائها التي تزيد عن 140 ألف عميل من العملاء ذوي معدلات الإنفاق المرتفعة مما يجعل المجموعة الشركة الرائدة في مجال العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعكس فهمها الممتاز لاحتياجات السوق وقدراتها على تحديد الفرص السوقية بدقة وتقديم منتج عقاري عالي الجودة وذو تصميم متميز مدعوم بخطط سداد مدروسة بشكل جذاب لا مثيل له في سوق الساحل الشمالي.

ويجسد مشروع ساوثميد نموذج شراكة ناجحة مع الدولة مما زاد من تنوع مصادر دخل المجموعة مع تحقيق عوائد مستقبلية كبيرة على حقوق الملكية كما يعزز من توقعات الدخل بناء على الزخم الحالي غير المسبوق.