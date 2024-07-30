كندا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

أحمد علوى

دعت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، رعاياها إلى مغادرة لبنان وتجنب السفر إليه، مع تزايد المخاوف من تحول التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب.



وذكرت الخارجية الكندية، في رسالة للكنديين المسجلين في لبنان: "لا توجد عملية إجلاء جارية للكنديين الموجودين حاليًا في لبنان ويجب ألا تعتمدوا على حكومة كندا في أي عمليات مغادرة أو إجلاء مستقبلية".



وذكرت جميع الكنديين في لبنان بنصيحة مغادرة لبنان بينما لا تزال بعض الرحلات التجارية متاحة، لافتة إلى أن بعض شركات الطيران أوقفت بالفعل مؤقتًا الخدمة إلى مطار بيروت، وتوقعت عمليات إلغاء وتعطيل أخرى للرحلات الجوية مع إشعار قصير أو بدون إشعار.



وأصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أيضًا تحذيرات سفر إلى لبنان، بينما ألغت العديد من شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى مطار بيروت الدولي.