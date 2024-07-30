سكان منطقة تعاونيات الجيزة فى بورسعيد يحولون مقلب القمامة إلى حديقة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

حول عدد من أهالي منطقة تعاونيات الجيزة في حي الزهور بمحافظة بورسعيد، إحدى المناطق التي كانت مخصصة ك"مقلب للمقامة" إلى حديقة وبها أشجار، جاء ذلك ضمن مبادرة "إزرع شجرة" التي دشنها عدد من الشباب في محافظة بورسعيد.

أشاد أهالي محافظة بورسعيد، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتحويل منطقة كانت تحتوي على أكوام من القمامة إلى منطقة جمالية بها أشجار.

كان عدد من الشباب في محافظة بورسعيد، دشنوا مبادرة أطلقوا عليها اسم "ازرع شجرة"، وذلك لنشر الأشجار في كافة الأحياء بمحافظة بورسعيد، تزامنا مع التغيرات المناخية التي يواجهها العالم.

وأكد محمود فيشارة، أحد القائمين على هذه المبادرة، أنه تم زراعة أكثر من 450 شجرة في كافة المناطق والأحياء بمحافظة بورسعيد، ومستمرين في تغطية أماكن أخرى خلال هذا الأسبوع.

ويشارك في مبادرة "إزرع شجرة" عدد من الشباب يقومون بإحضار الأشجار وزراعتها من خلال مشاركة مجتمعية منهم وبعض الأهالي الحرصين على المشاركة في هذه المبادرة.

وأشاد المواطنون في محافظة بورسعيد بهذه المبادرة قائلين: "نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا العمل المحترم والذى تتم الدعوه فيه لزرع شجره من أجل تجميل وتزيين المدينة باللون الأخضر الذى يبعث فى النفس البهجه ويدخل عليها السرور بخلاف المنافع الأخرى الكثيره والتى لا حصر لها.. إزرع شجره تحصد خيرا".



الزراعة الأشجار



المنطقة بعد الزراعة



المنطقة قبل الزراعة_1



جانب اخر من زراعة الأشجار



جانب من لزراعة