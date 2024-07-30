اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير مصر بالدوحة يكرم ويهنئ الطلاب المصريين الأوائل على الثانوية العامة القطرية

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 12:41 م
سفير مصر بالدوحة يكرم ويهنئ الطلاب المصريين الأوائل على الثانوية العامة القطرية الدكتور بدر عبد العاطي
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كرم سفير مصر بالدوحة السفير عمرو الشربيني، الطالبة جنة محمد رزق عفيفي، الأولى بين الطلبة المصريين على شهادة الثانوية العامة القطرية (مسار الآداب والإنسانيات).

يأتي ذلك في إطار توجيه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي بتعزيز قنوات الاتصال مع أعضاء الجاليات المصرية، واستمراراً لتواصل السفارة مع الجالية المصرية في قطر والاحتفاء بالمتفوقين والمتميزين من أبنائها.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، أن سفير مصر بالدوحة تقدم بالتهنئة، وخالص أمنياته للطلبة المصريين الأوائل على المسارات العلمية التكنولوجية والتقنية، وبمسار الآداب والإنسانيات (الديني) بشهادة الثانوية العامة القطرية.







سفير مصر بالدوحة

الثانوية العامة القطرية

الجاليات المصرية

الطلبة المصريين




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