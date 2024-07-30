اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 04:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا: الحكم على شخص بالسجن 14 عاما بتهمة المشاركة فى منظمة إرهابية

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 03:50 م
روسيا: الحكم على شخص بالسجن 14 عاما بتهمة المشاركة فى منظمة إرهابية سجن - أرشيفية
أ ش أ

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قضت محكمة عسكرية روسية اليوم الثلاثاء، بالسجن 14 عامًا على رجل بتهمة الخيانة؛ لتخطيطه لهجوم بعد الانضمام إلى وحدة ميليشيا محظورة موالية لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة ذا موسكو تايمز الروسية أن المحكمة الشرقية الثانية العسكرية أكدت - في بيان صحفي - أن أرتيم سانجاراييف، قد "انضم بمحض إرادته إلى منظمة "فيلق الحرية الروسية"، المصنفة كمنظمة إرهابية على الأراضي الروسية.

وأضاف بيان المحكمة أنه "بناء على أوامر" أحد المشاركين في هذه المنظمة التي تضم مقاتلين مناهضين للكرملين وتقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية، "قام سانجاراييف بتوزيع منشورات في الأماكن العامة في كراسنويارسك تدعو الناس إلى الانضمام إلى هذه المنظمة الإرهابية وتبرير أنشطتها".







محكمة عسكرية روسية

اوكرانيا

روسيا

القوات الأوكرانية




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