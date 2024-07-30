ردا على علا الشافعى.. رئيس الوزراء يوجه رسائل طمأنة للمواطنين (إنفوجراف)

طالبت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، توجيه رسالة طمأنة للمواطنين للرد على الشائعات التى تطلق فى الشارع المصرى، وتسبب حالة من الجدل والإحباط للمواطنين، لطمأنتهم على الوضع الاقتصادى للبلاد، مطالبة بضرورة أن تعمل الحكومة على كسب ثقة المواطن، والتصدى الحاسم للشائعات التى من شأنها التشكيك فى الجهود التى تبذلها الدولة.

وأكدت رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، أن المواطن البسيط لا يستوعب لغة الأرقام فيما يتعلق بالتضخم والبنك الدولى والأزمات الاقتصادية، ونحن فى حاجة للتقريب بين ما يحدث على أرض الواقع، ليشعر المواطن بالجهود المبذولة ويطمئن على مستقبل بلاده.

ورد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على سؤال الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وأكد أننا نأمل أن يكون القادم أفضل من المرحلة التى مرت الفترة السابقة، وأن الدولة حريصة على ثبات واستقرار الأسعار، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وشدد مدبولى على أن الشغل الشاغل للحكومة التوسع فى المبادرات الرئاسية فى الصحة، مشيرا إلى أن حجم المصابين بفيروس سى منذ سنوات كان عددا كبيرا، وكذلك قوائم الانتظار التى كانت بصورة هائلة فى العمليات ومبادرات 100 مليون صحة وصحة المرأة وتدخل الدولة فى ذلك، والأهم التسريع فى منظومة التأمين الصحى الشامل، ليكون المواطن مؤمنا فى أن يدخل أى مستشفى ويحصل على الخدمة، ولا يفرق أن كان فى مستشفى حكومى أو تابعة للقطاع الخاص.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى إسراع الخطى فى إدخال التأمين الصحى الشامل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جودة التعليم.

وذكر مدبولى أنه بعيدا عن الأرقام فإن ما يهم المواطن فى الريف أو المدن البسيطة، الحصول على وظيفة لائقة ودخل وأولاده فى مدرسة "معقولة"، ويحصل على الخدمة الصحية التى يحتاجها، وأمامه شارع مرصوف وخدمات مياه شرب وصرف صحي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن خدمة الصرف الصحى فى 2014 فى الريف كانت لا تتجاوز 12%، أى كل 100 مواطن 12 فقط لديهم هذه الخدمة، واليوم تجاوزنا 50%، وحياة كريمة ستجعلنا نصل إلى 100%، وكذا بناء المواطن منزل مقنن وليس عشوائيا لا يكون تحت رحمة أحد ويتم التصالح.

وذكر مصطفى مدبولى أنه لا بد من الوعى، فعندما تحدث زيادة فى الأسعار وخاصة الأدوية تجعل الخدمة موجودة للمواطن، فنتحمل زيادات محسوبة وتكون السلعة متوفرة أفضل من اختفاء السلع الأساسية، فلا بد من التوازن.







