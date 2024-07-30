رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يكرم أوائل الجمهورية ويتابع امتحانات الدور الثانى

كفر الشيخ- محمد سليمان

كَرم الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، نتيجة شهادات القراءات، بمقر مكتب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

كما تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير امتحانات النقل للدور الثاني بمعاهد القراءات، من داخل مجمع لجان القراءات المنعقدة حاليًا بمعهد محمد رجب الابتدائي التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، والذي يضم عدد 8 لجان، من بينهم 4 لجان للبنين و 4 لجان أخرى للفتيات، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بداخل لجان معاهد القراءات.

وجاء تكريم رئيس المنطقة لكلٍ من الطالبة سلمى رضا ربيع محمد، الحاصلة على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بنسبة 95,48%، والطالبة الزهراء عبد العال سيد عبد العال، لحصولها على المراكز الخامس على مستوى الجمهورية، بنسبة 94,52%، والطالبتان مقيدات بالصف الثاني بمرحلة التجويد، وحرص رئيس المنطقة على تقديم التهاني للطالبتين الحاصلتين على المراكز الأولى بنتيجة الشهادة القراءات على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهن مزيد من الرقي والتقدم والنجاح الدائم في مراحلهن التعليمية القادمة.

ووجه رئيس المنطقة خلال جولته على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء تام، كما شدد على منع ظاهرة الغش نهائيًا والتصدي لكافة أساليبه، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين، متابعًا سير العمل بداخل الكنترول، وتواجد الموجهين ومشرفي الأدوار باللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها، واطمأن على قياس مستوى الأسئلة للطلاب وعدم وجود أي معوقات بداخلها، كما نوه فضيلته على أهمية الالتزام بكافة التعليمات المنصوص عليها بلائحة الامتحانات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، مطالبًا شيخ المعهد بتدارك بعض الملحوظات التي رصدت خلال جولته.

يُذكر أن طلاب صفوف النقل بمرحلة التجويد أدوا امتحان الدور الثاني اليوم في مادتي السيرة والحساب، وأدي طلاب مرحلة العالية الامتحان في مادتي التوحيد والصرف، بينما أدى طلاب مرحلة التخصص الامتحان اليوم في مادتي البلاغة والتاريخ الإسلامي.