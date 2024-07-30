رئيس الوزراء: نحتاج منتجات ثقافية تتواكب مع طبيعة الأجيال الحالية

كتب أحمد عبد الرحمن – محمد عبد المجيد

قال الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء أن أدوات الثقافة اختلفت فى الجيل الحالى بالمقارنة مع الأجيال السابقة، متابعا:" محتاجين منتجات ثقافية تتواكب مع طبيعة الشباب الموجود حاليا.. لازم أدواتنا كدولة تتطور بشكل كبير بشكل يناسب الشباب".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير: "الشباب يمثل أكثر من 65% من المجتمع المصرى.. ونحتاج إلى وسائل جديدة ومختلفة حتي تناسب الشباب وتؤثر فيهم.. ونقدر من خلال النوعيات الجديدة بناء ثقافة أخرى للشباب المصرى من خلال فعاليات ثقافية مثل المهرجانات وغيرها ويحصل إقبالا كبيرا من الشباب عليها".

وتابع رئيس الوزراء: "نعيد مرة أخرى شكل الثقافة للدولة المصرية مع التطوير والأمر لا يتوقف على الأدوات التقليدية فقط.. لابد من التطوير بما يناسب الشباب الموجود حيث يحتاجون إلى وسائط جديدة تناسبهم وحتي نحقق التأثير المطلوب نحتاج إلى طريقة غير تقليدية".