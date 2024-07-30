رئيس الحكومة: طلبت من الوزراء الظهور فى وسائل الإعلام وإعلان الأرقام بشفافية

كتب سمير حسنى

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "طلبت من السادة الوزراء الظهور في وسائل الإعلام وإعلان الأرقام والحقائق للمواطنين بشفافية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء للحصول على الوقود الخاص لتشغيل محطات الكهرباء من وزارة البترول تتعدى 16 مليار جنيه، متسائلا: "طيب وزارة الكهرباء بتدفع كام؟.. بتدفع 4 مليار جنيه والباقى تتحمله الدولة".

أضاف مدبولى: "بنحاول تقليل الفجوة بين الرقمين والتحرك على مدى زمنى 4 سنوات على الأقل، ولكن ستظل شرائح متوسطى ومحدودى الدخل مدعومة.

أكد رئيس الحكومة أن هناك مشكلة كبيرة فى فاقد الشبكة الكهربائية نتيجة لطبيعة الشبكة والنقل والتوزيع، لكن لدينا فاقد تجارى نتيجة السرقات وهو ليس بالقليل".

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم استعراض ملف التأشيرات داخل المطارات المصرية باستفاضة لتقديم أفضل خدمة للمترددين على المطارات.

أضاف مدبولى: "أثير على مدار الأيام الماضية حالة المطارات المصرية ومشاكلها، وكان هناك مناقشة مستفيضة، إزاى نتحرك لتحسين الإجراءات داخل المطارات وتم مجابته بالنقض".

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2024 – 2025 ، سيكون عام التعافى للاقتصاد المصرى والعودة إلى التعافى الحقيقى قبل الأزمات الكبيرة".

وأضاف مدبولى، أن النمو الاقتصادى للدولة المصرية وصل إلى 6% واقترب من 7% حتى فى وقت كورونا، مضيفا: "كنا من أعلى الاقتصاديات على مستوى العالم فى نسب النمو، ونستهدف العام المقبل العودة إلى معدلات نمو اقتصادى فى حدود 5.5% ونأمل أن تكون أكبر.. ومصر ما زالت واحدة من أكبر اقتصاديات المنطقة وعلى مستوى العالم".

ودعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسائل الإعلام إلى التوزان فى عرض وجهات النظر، مضيفا: "يجب أن يكون هناك توازن فى عرض وجهات النظر وإتاحة وجهة نظر الحكومة، مثل عرض التوجهات الأخرى ليتمكن المواطن من سماع كل الآراء".

أضاف مدبولى: نواجه كل يوم حجما هائلا من الأكاذيب والشائعات، وأصبح جزء من شغلنا كأجهزة الدولة نطلع علشان نرد على أكاذيب مدروسة وناس وراها، ولها تداعيات على المستوى المحلى أو الدولى".

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحمل الدولة دعم المواد البترولية 450 مليون جنيه يوميا، متسائلا: "هل عندي قدرة تحمل هذا الموضوع وإلى متى؟".

أضاف مدبولي، أن الدعم أدى إلى الإنفاق في مجالات وخدمات معينة بدلا من الإنفاق على صحة وتعليم وبنية أساسية، مضيفا:" اضطريت أقلل من الإنفاق على هذه الخدمات".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تظل قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها، معلقا بالقول: "«ماشين على حد السيف.. إزاى نحقق مصالحنا كدولة والاحتفاظ بقوة وريادة مصر فى المنطقة، والموضوع مش كلام تعبير أو إنشا.. مصر لها ثقل وتظل مصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقد جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير شهريا على الهواء للإجابة على الأسئلة بمنتهى الشفافية.