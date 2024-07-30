رئيس "أزهر الغربية" يهنئ الثانية بالثانوية على الجمهورية ويؤكد: قدوة ومثل صالح

الغربية - مصطفى عادل

قدم الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالغربية، التهنئة للطالبة نفيسة محمد أحمد محمد الطالبة بمعهد فتيات عزبة البكري الإعدادي الثانوي بإدارة قطور التعليمية، لتفوقها في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2023/ 2024 م وحصولها على المركز الثاني مكرر للقسم العلمي الأزهرية.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية بالمستوى الطيب الذي حققته الطالبة، ما جعلها قدوة ومثلا صالحا لأبنائا الطلاب والطالبات، متمنياً لها مزيدا من التفوق والرقي، كما توجه بالشكر إلى كافة العاملين في الحقل التعليمي بالغربية الأزهرية على الجهد المبذول في سبيل الرقي بالتعليم الأزهري والوصول به إلى صدارة المراكز الأولى على الجمهورية وهنأ أسرة الطالبة لجهدهم الطيب في الوصول إلى هذا التميز.

من ناحية أخرى، قدم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية، للطالبة نفيسة محمد العفيفي ابنة قريه ابشواى مركز قطور لحصولها على المركز الثاني مكرر علي مستوي الجمهورية في الثانوية الأزهرية للقسم العلمي.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة وفخره بابنته، والتى رفعت اسم المحافظة عاليا، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية، كما قدم التهنئة لأسرتها والقائمين على المعاهد الأزهرية؛ لجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي في تحقيق هذا الإنجاز المُشرف.