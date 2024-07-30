دراسة إنشاء مركز متكامل لخدمات وتصنيع النباتات الطبية والعطرية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية دعم المشاريع الاقتصادية المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال المشروعات التي يجري تنفيذها أو الإعداد لها بنطاق المحافظة، ضمن استراتيجية شاملة لدعم وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، بجانب تحسين مستوى الدخل للمجتمعات المحلية، وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير صناعات النباتية الطبية والعطرية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى أعده الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، حيث تبين من التقرير عقد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية بهدف مناقشة وإعداد دراسة جدوى لإنشاء المركز المتكامل لخدمات وتصنيع النباتات الطبية والعطرية في مركز سمسطا.

شهدت هذه الفعاليات زيارة ميدانية لمركز سمسطا، في حضور فريق عمل المشروع بالتعاون مع استشاري دراسات الجدوى للتدخلات الاقتصادية المحلية، بهدف تحليل وتقييم فرص الاستثمار في صناعة النباتات الطبية والعطرية، حيث تم لقاء في حضور رئيس مركز ومدينه سمسطا نشأت معبد،ومزارعي ومنتجي ومصنعي ومجموعة التجار وجمعية ابدا بنفسك والجمعية النوعية النباتات الطبية والعطرية، وتم زيارة مصنع تجفيف وتقطير الزيوت ، وتم زيارة موقع المشروع على الطبيعة.

كما تم زيارة مديرية الزراعة، واستعراض الدعم المقدم من المديرية لمزارعي النباتات الطبية، ومناقشة المقترحات التي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة عند تأسيس المركز المتكامل، فيما التقى الفريق بمسئولي منطقة الصناعية بياض العرب وعدد من المستثمرين في مجال النباتات الطبية. لمناقشة وعرض الخدمات التي يمكن أن يقدمها المركز المتكامل، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك لضمان نجاح المشروع وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين.

رافق خلال الجولات الميدانية: نهلة طارق مسئول مكون الاقتصاد المحلي بمشروع الدعم الفني وزارة التنمية المحلية ، حسام يونس استشاري اعداد دراسات الجدوي ، علاء محمد سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، محمد بشير ، سامح ماهر، وحدة التنمية الاقتصادية، وأميمة أحمد مسئول المشاركة المجتمعية بسمسطا.