خطوة بخطوة.. إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية

كتب محمد أسعد

يعد قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 أحد الركائز التشريعية الأساسية لإصلاح مناخ الاستثمار، وتصدى القانون للمشكلات الإجرائية التي تواجه الدولة في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القائم منها وعلى راس تلك المشكلات منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية.

ونص القانون على أن يتم منح هذه التراخيص من خلال مراكز خدمات المستثمرين بطريقة مميكنة وآلية من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة بصورة تدريجية وفى أسرع وقت ممكن. كما نص القانون على وجود مسئولين عن الجهات الإدارية المختصة أو المكلف من شركات المرافق العامة للعمل في نظام مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها تنتقل إلى ممثلي الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، وكذلك جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمرين وبدء النشاط وفقا لأحكام هذا القانون.

وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه فى إطار العمل على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022 بتاريخ 14 مارس 2022 والذى ينص على التزام كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة او التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت في تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مستنداته، ويجب على الجهة المختصة إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبة سواء بالموافقة أو الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو عن طريق أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يتم الاتفاق بشائنها مع المستثمر عند تقديم طلبة خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.

وعن خطوات إجراءات التراخيص

الخطوة الأولى: مرحلة المراجعة الفنية وسداد الرسوم:

• يقوم المستثمر بتسليم المستندات لممثلي الجهات الخارجية بالشباك الخاص بكل منها حيث يتم مراجعة المستندات فنياً.

• يقوم ممثل الجهة بتسجيل استلامه المستندات على البرنامج المُعد لذلك.

• يقوم ممثل الجهة المختصة بعد المراجعة الفنية بتسجيل قرارة على البرنامج إما بقبول الطلب أو طلب بعض الاستيفاءات وتحديدها وذلك خلال مدة يومي عمل.

• يقوم المستثمر بسداد الرسوم إما من خلال البنك المتواجد أو بأي وسيلة دفع الكترونية في حال استيفاء المستندات.

الخطوة الثانية: مرحلة استلام الموافقات المطلوبة:

• تقوم الجهة المختصة بإصدار الموافقة / التصريح/ الترخيص المطلوب وفقاً للتوقيتات المحددة بالقانون واللائحة (10 أيام في حالة شهادة الاعتماد/ 60 يوم بدون شهادة اعتماد) حسب كل حالة والتسجيل على البرنامج وتسليمها للوحدة المختصة بالهيئة. (التراخيص)

• يتم إخطار المستثمر بصدور الموافقة المطلوبة وذلك للحضور لاستلامها من خلال الوحدة المختصة بالهيئة. (التراخيص)

• تقوم الوحدة المختصة بالهيئة (التراخيص) في حالة عدم رد الجهة الإدارية المختصة خلال التوقيتات المحددة بالقانون بإعداد الموافقة/ الترخيص المطلوب حيث يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدارها على النموذجين المُعدين لهذا الغرض وتسليمها للمستثمر.