حملات تفتيشية على عدد من المخابز بمركزى إهناسيا وبنى سويف.. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للإدارة العامة للمتابعة، بإعداد وتنفيذ برنامج ميداني مُكثف، يتضمن المرور والتفتيش المستمر لمتابعة مستوى وانتظام تقديم الخدمات في القطاعات والمرافق الحيوية ، للوقوف على معوقات الحصول على الخدمة بالشكل المطلوب وتقويم أوجه القصور وتوفير المتطلبات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة بتلك القطاعات.

حيث تضمن تقرير المتابعة الميدانية، الذي أعده الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام، الإشارة إلى المرور الذي قامت به لجنة المتابعة الميدانية بالإدارة على عدد من المخابز البلدية بدائرة مركزي اهناسيا وبني سويف، لمتابعة سير العمل بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث قامت اللجنة -بالتنسيق والتعاون مع التموين- بالمرور على 18 مخبزًا بمدينة اهناسيا وقرى : باروط ، دموشيا وإهوة مركز بني سويف ، وتم تحرير 28 محضراً لعدة مخالفات متنوعة ،شملت :منها التصرف في الحصة من أجولة الدقيق المدعم ، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص وزن-عدم الإعلان عن مواعيد العمل، عدم إعطاء بون للمواطنين، بجانب عدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، وعدم استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية.

من ناحيته أكد المحافظ على أهمية وضرورة التكامل مع لجان المتابعة الميدانية الأخرى ، التي تجوب القرى والعزب والمدن ، مثل : لجان شؤون القرى ووحدات الرصد الميداني،وذلك بهدف توسيع وتكثيف المتابعة والرقابة الميدانية على مستوى الخدمات لأكبر نطاق ممكن وفي كافة الخدمات الحيوية.