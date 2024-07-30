حزب الشعب السويسرى يندد بسياسة اللجوء فى البلاد

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ندد حزب الشعب السويسري اليوم الثلاثاء، بالوضع المتعلق باللجوء في البلاد.. وقال إن "الفوضى وصلت إلى مستوى لا يحتمل بالنسبة للشعب السويسري".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 200 يوم على تولى بيات يانس منصبه كوزير للعدل والشرطة في الحكومة السويسرية؛ وهو المسؤول أيضا عن ملف اللجوء، وذلك حسبما أورد راديو لاك السويسري.

وأعرب المتحدثون في المؤتمر عن أسفهم "للزيادة الهائلة في عمليات السطو والسرقة وأعمال العنف"، كما أعرب ممثلو أكبر حزب في سويسرا عن أسفهم لأن الفتيات الصغيرات لايجرؤن على ركوب وسائل النقل العام، مؤكدين أن "طالبي اللجوء يقتحمون المنازل والشقق والمتاجر.. وأصبحت الألفاظ المبتذلة والمضايقات وتدخلات الشرطة أمرا شائعا".

وحذر المتحدثون من أن سياسة اللجوء الحالية تمثل خطرا على البلاد والشعب .