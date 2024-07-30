جيش الاحتلال يلغى مشاورات الضربة العسكرية في لبنان بسبب اقتحام مقرات الشرطة العسكرية

أحمد علوى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء يلغي مشاورات وصفقها بالهامة حول الوضع على الجبهة الشمالية، وسط حالة من فقدان السيطرة في البلاد واقتحامات لمقرات الشرطة العسكرية.

وشدد القادة العسكريون على أن ما يجري في البلاد بمثابة "محاولة للمساس بأمن الدولة".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن "اقتحام المدنيين لقادة الجيش حدث خطير يضر بالديمقراطية الإسرائيلية، ويصب في مصلحة عدونا أثناء الحرب"، داعيا الشرطة للتحرك بشكل فوري ضد منتهكي القانون.

وقال رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان إن "حكومة بن غفير تدعم التمرد والفوضى داخل الجيش بأمر من وزير منتهك للقانون، واختفاء الشرطة بشكل متعمد وتجاهلها الهجوم على معسكر ومحكمة بيت ليد ليس صدفة".

وشدد جولان على أن "يجب على الشرطة التدخل فهي ليست شرطة حزب فاشي على رأسه وزير يدعم الانقلاب على القانون، وزير الأمن القومي بن غفير يعرض إسرائيل ومواطنيها وأمنها للخطر".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أبلغ كتيبتين كان من المقرر توجههما لغزة أنه سيتم نقلهما إلى بيت ليد لتأمين القاعدة من أعمال الشغب.

وكان قد تم استدعاء عدة كتائب مقاتلة من الضفة الغربية ومناطق أخرى لحماية قاعدة بيت ليد من المتظاهرين المؤيدين للجنود الذين تم اعتقالهم للاستجواب بسبب اعتداءهم على أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان.