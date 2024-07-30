جهود مكثفة لإزالة التعديات والتعامل مع المخالفات بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

يستكمل رؤساء المراكز والمدن بمحافظة أسوان، جهودهم المكثفة لتنفيذ أعمال الإزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، فضلاً عن رفع الإشغالات ، والتعامل مع المخالفات ، وتنفيذ أعمال التطوير والتجميل.

وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، 6 حالات تعدى على أراضى زراعية بقريتى الكفور وإقليت بالتنسيق مع مديرية الزراعة وذلك بمساحة 1663 م2.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز، لحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة فى المهد بمساحة 150 م2 بنطاق المدينة ، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى البناء.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، 2 قرار غلق وتشميع لأحد فروع السلاسل التجارية ، وخزن خاص بإحدى شركات الشحن بنطاق حى جنوب لعدم إستيفاء الأوراق الخاصة بالترخيص وذلك فى حملة مشتركة لنواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ومحمد ممدوح ومحمود بهاء ، وأيضاً مركز تراخيص المحال العامة ، وشرطة المرافق.

وفى السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتصنيع مجموعة من المصدات وتم تركيبها فى الدورانات الخاصة بالمسار السياحى للحفاظ على البلدورات وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة.