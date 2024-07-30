جامعة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ، ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة، استعدادًا لافتتاح وحدة المرأة الآمنة بالمستشفى الجامعى، وذلك فى إطار التعاون مع المجلس القومى للمرأة، تم إطلاق دورة تدريبية، لدعم دور مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية فى مجال.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور امانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإدارت الدورة الدكتور أمل فليب، المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة فى المجلس القومى للمرأة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الدورة استهدفت أطباء وممرضات من مختلف التخصصات بالجامعة للتدريب على معايير تقديم الخدمة للسيدات التى تتعرض للعنف، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك أيضاُ وحدة مناهضة العنف ضد المراة التى تخدم الحرم الجامعى، وتلعب دورًا هائلا فى رفع وعى طلبة الجامعة فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة وتمكين ودعم الطالبات للوصول إلى بيئة جامعية أمنة.

وافتتح الدورة التدريبية، الدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، بحضور الدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب البشرى، والدكتور حاتم الجوهرى، المدير التفنيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور وائل الفقى، وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سلامة، استاذ القلب والشرايين ومنسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الطب البشرى بالجامعة، ولفيف من أساتذة وأطباء كلية الطب والمستشفى الجامعى، والدكتور أمل فليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة فى المجلس القومى للمرأة.

ومن جانبها أشارت الدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، إلى الدور المجتمعى وأهمية هذا المشروع القومى فى مناهضة العنف ضد المرأة لنشر الوعى وبصورة أفضل لخدمة أهالى المحافظة، كما أوضحت بأنه سيتم إفتتاح وحدة للمرأة الامنه قريبا بمستشفى كفر الشيخ الجامعى وأنه سوف يكون هناك دورات أخرى لنشر الفكره وبذل الجهد لفائدة المجتمع.

وفى هذا السياق تحدثت أمل فليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة فى المجلس القومى للمرأة، عن أن تدريب القطاع الطبى وتفعيل دوره فى مناهضة العنف ضد المرأة يشمل معرفة دورهم فى تقديم الخدمة واكتشاف الحالات التى تعرضت للعنف، تقديم الدعم النفسى والخدمات الثقافية والإعلامية، تقديم معلومات عن مضاعفات العنف وأثره على صحة المرأة الجسدية والنفسية والاجتماعية، تقديم الاحصائيات العالمية والوطنيه عن العنف الموجود بالعالم ومصر، تدريب مجموعات عمل وأفلام لتوثيق الحالات، نشر الوعى ما بين القطاعات المعنية بالعنف مثل ( قطاع العدالة – القطاع الطبى – من خلال الخطوط الساخنة ( المجلس القومى للمرأة – الشكاوى – خط نجدة الطفل ).

وأعرب جميع قيادات كلية الطب البشرى عن دعمهم الكامل لتفعيل دور الوحدة وتسهيل جميع الإجراءات للوصول إلى السيدات المعنفات التى تحتاج إلى خدمات المشورة والتوثيق والدعم النفسى والإحالة إلى أماكن دعم أخرى.



الحضور في الندوة بجامعة كفر الشيخ



جامعة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة



جانب من الحضور بالندوة