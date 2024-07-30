جامعة سوهاج تشارك فى فعاليات الأنشطة الطلابية للجامعات بالعلمين الجديدة

سوهاج محمود مقبول

تشارك جامعة سوهاج، فى فعاليات الأنشطة الطلابية للجامعات المصرية المقامة ضمن مهرجان "العالم علمين" فى نسخته الثانية 2024، بمدينة العلمين الجديدة، صرح بذلك الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، وقال أن مشاركة الجامعة جاءت فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأهمية تكثيف الإهتمام بالأنشطة الطلابية، وتعزيز وعى الطلاب وبناء شخصياتهم وإظهار مواهبهم فى مختلف الأنشطة والمجالات.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الملتقى يهدف إلى اطلاع شباب الجامعات على أهم وأكبر المشروعات القومية وحجم الإنجازات والنجاحات التى تشهدها الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى ورؤية مصر 2030، ولا سيما الأصداء الإيجابية التى تنال افتتاح مهرجان العالم علمين فى عامه الثانى، متمنيًا تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطننا الغالى، مشيرًا إلى أن الفعاليات تقام بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والشركة المتحدة للخدمات الإعلانية.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة شاركت بوفد طلابى مكون من 13 طالبا وطالبة فى فعاليات الأنشطة الطلابية للجامعات المصرية بمهرجان العلمين، مضيفًا أن الفعاليات تتضمن العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والفنية والاجتماعية، ومنها خماسى كرة القدم، الكرة الطائرة الشاطئية، مسابقات الفنون التشكيلية بمجالات الرسم، التصوير الزيتى، الأشغال الفنية، والتصميم الابتكاري.

وأضاف محمد يوسف، مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن الفعاليات تشمل أيضًا زيارة المعارض المصاحبة للمهرجان، وتفقد معالم مدينة العلمين الجديدة، والتى تنتهى حتى 31 من أغسطس القادم.