اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 06:22 م
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توافق مصرى تشادى على دعم جهود وقف إطلاق النار بالسودان واستقرار ليبيا.. إنفوجراف

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 05:35 م
توافق مصرى تشادى على دعم جهود وقف إطلاق النار بالسودان واستقرار ليبيا.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، الرئيس محمد إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.

الرئيس
 

بحث الرئيس السيسي مع رئيس تشاد سبل تحقيق نقلة في مسار التعاون الثنائي في مختلف القطاعات

اتفق الرئيسان على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين في أسرع وقت ممكن

أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء في تشاد

أشاد الرئيس التشادي بالدعم الذي تقدمه مصر لتشاد والعلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين، ويؤكد توافر الإرادة المشتركة بين البلدين لتحقيق نقلة نوعية

أكد الرئيسان اتفاق الرؤى بشأن جهود وقف إطلاق النار في السودان، بما يُعلي من المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق

شدد الرئيسان على دعم البلدين لكافة جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة، وتعزيز الأمن في منطقة الساحل الأفريقي في مواجهة التهديدات الإرهابية







السيسي

الرئيس السيسي

تشاد

رئيس تشاد

العلمين الجديدة

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محمد إدريس ديبي

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مصر وتشاد




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